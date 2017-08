Grizzly Bear - Painted Ruins

Op hun nieuwe lp ‘Painted Ruins’ stapelen de jongens – ooit Brooklyn, nu voornamelijk gedomicilieerd in LA – behoedzamer dan ooit de blokken op elkaar. Het levert vijf voltreffers op. ‘Wasted Acres’ en ‘Three Rings’ slowburnen zich een weg naar je ziel, om daar niet meer weg te gaan. Het swingende ‘Mourning Sound’ heeft de bas van New Order geleend, en op ‘Four Cypresses’ heeft zanger-gitarist Daniel Rossen aan het beeld van een zwerver in LA genoeg om Trumps Amerika te schetsen. Afsluiter ‘Sky Took Hold’ is lekker episch, en de song waar wij live het meest naar uitkijken. Grizzly Bear is nog steeds niet voor één gat te vangen, en dat is eigenlijk wel zo fijn. Of zoals ze zelf zingen op deze plaat: ‘It’s chaos, but it works.’