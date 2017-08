De lange opener ‘Place Like This’ gaat knap in crescendo. De kern lijkt zowat overal opgetrokken uit polyritmische drums en Polly Harvey-achtige stem: denk een nicht van PJ aan gene zijde van de Bosporus. Een gitaar scheurt onverwacht ‘Evil’ doormidden. Die haperende sax hier en daar! En ‘Out the Way’, zeg: briljant exorcisme! Eén voorbeeldrijm? ‘Cruel 2016 was the year that took our idols / What is there left to inspire us / with them fascists in the White House?’