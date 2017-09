Eerst even langs de afdeling Wat Voorafging. In 2011, toen James Murphy de stekker uit LCD Soundsystem trok, zei hij: ‘Het is op. Ik heb mijn verhalen verteld.’ Als we hem geloven (het mag, maar het is riskant), had hij voor zijn pensioen vijf mogelijke routes uitgestippeld. Romanschrijver, soundtrackcomponist, winkeluitbater, horlogemaker of – ‘Ik ben snel én flexibel’ – kooivechter: één van die jobs zou het worden. Hij heeft ook zijn eigen koffie gemaakt, weet ik, maar die was blijkbaar snel afgekoeld. Want: vorig jaar stond LCD Soundsystem alweer op Pukkelpop, en nu ligt ze op onze platenspeler.