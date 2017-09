The National - Sleep Well Beast

Wie met ‘Sleep Well Beast’ de Dessners, Devendorfs en Berninger leert kennen en vervolgens vol verwachting naar hun back catalogue grijpt, zal verrast zijn. Aangenaam verrast wellicht, maar toch: verrast. The National heeft niet altijd zo’n forse dosis elektronica door de saus geroerd, maar het moet van ‘Who’s Next’ van The Who geleden zijn dat een groep er zo instant goed mee wegkwam. Een van vakmanschap druipende koerswijziging die wellicht het gevolg is van de recente zijsprongen van een aantal groepsleden. Zanger-tekstschrijver Berninger had na zijn avontuur met EL VY wellicht eens zin in wat anders dan cryptische onzin, Bryce Dessner leerde voor de soundtrack van ‘The Revenant’ tapijten weven met meer dan gitaren alleen, zijn tweelingbroer Aaron Dessner bouwde een state-of-the-artstudio waarin het aangenaam experimenteren is. Voor de Devendorfs (bas en drums) maakte het allemaal niet zoveel uit.

Er is ‘Walk It Back’, waarin een ritmische synth de hele song lang de boventoon voert, of ‘Guilty Party’, dat begint met een drumcomputer en een stuk elektronica dat niet lijkt te weten welke richting het uit moet. Een piano komt de weg wijzen: ‘Hier, zo gaat het liedje.’ Berninger van zijn kant weet waarover hij zingt: ‘You’re sleeping, night and day / How’d you do it / Me I am wide awake / Feeling defeated’.