De eerste fase van de legendarische ‘Diamond Dogs’-tournee (die nooit in België te zien was) leidde al tot het briljante ‘David Live’, maar ten tijde van de opnames van ‘Cracked Actor’ (slechts drie maanden later!) zat Bowie mentaal al in z’n ‘Young Americans’-fase.

4.0 5 0

Alles klinkt hier bijgevolg nog soulvoller en swingender, en bovendien krijgen we drie tracks die op ‘David Live’ ontbraken. Dat zijn niet de minste: een rockend ‘Space Oddity’ (gezongen in een telefoon terwijl Bowie over het publiek zweefde), een opgefokt ‘John, I’m Only Dancing’, waarin de lijntjes coke versmelten met de lijnen van de partituur, en het werkelijk fenomenaal gefraseerde ‘It’s Gonna Be Me’, voor mijn part één van de meest zwarte songs ooit door een blanke gezongen.