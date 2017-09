Zijn ingehouden maar altijd vol emotie gezogen kopstem doet de rest. ‘Mind Hijacker’s Curse’ is een schitterende opener: zo zouden The Killers klinken als ze een draaglijke groep waren. ‘Faces Lit’, ‘You Fool’ of ‘Mystery Elementals’ – Chad is misschien minder bekend dan zijn goede vriend Ben Gibbard van Death Cab For Cutie, maar hij doet niet voor hem onder als ambachtsman. ‘Light Information’ is een cd waarvoor het adjectief ‘warmbloedig’ is uitgevonden. Mooi.