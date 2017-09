Folk kruist industrial. Eén song heet ‘33, Nihilistic and Female’. De schuilplaats is een onderaards appartement: het vast tapijt is er beige, de sfeer gitzwart. Ergens voelt EMA zich – houd u gereed – ‘als een vluchteling uit de Arische natie’. In ‘Breathalyzer’ zit de horror in twee druggy fluisterstemmen. Van de ‘Exiles’ die wij kennen – ‘on Main St.’ van de Stones en ‘in Guyville’ van Liz Phair – is ’In the Outer Ring’ de ijskoudste.