Foo Fighters - Concrete and Gold

Grohl is een toffe peer. Type: scoutsleider met plaktattoos. Dat hij niet begiftigd is met de beste zangstem van zijn generatie: check. En hij is, ondanks het duizendvoudig gebruik van gespierde fuck you’s en motherfuckers tijdens concerten, eigenlijk een watje. Hell’s angel op een BMX. Laat zijn dochter meespelen. Deed een duet met Rick Astley op diens ‘Never Gonna Give You Up’. Hun rider leest als iets van Monty Python: ‘Chicken is not a vegetarian food. Nor is fish. If you consider chicken or fish vegetarian, please fire yourself.’ (20 langharigen van hun 50-koppige crew zijn vegetariër. Hulde.)