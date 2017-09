En die context staat hun: ‘Burn It Down’ is een krachtig kluwen puberemoties, ‘Departure’ een laagdrempelige manier om Mogwai te leren kennen. ‘The Right Way Around’ is van het beste dat Daughter al maakte. Er zit meer geld in de verkoop van games dan van platen: ik verwacht de komende jaren dus meer van dit soort kruisbestuivingen. De comeback van Rage Against The Machine als achtergrondmuziek van ‘Super Mario Kart 23’, de reünie van Oasis bij de nieuwe ‘Counter-Strike’, Tetrissen op Slayer? Go!