Bij ‘The Circle’ vroegen we ons af of J Mascis meedeed. Goeie plaat, dus, maar veel belangrijker: twee songs kunnen zo op hun setlists. 1. ‘Out of My Head’: Screaming Trees + Echo & The Bunnymen = Even Het Licht Zien. 2. De machtige, aan The Doors verwante titeltrack, die in haar volle elf minuten zelfs door mag naar de concertfinale – als het even kan net voor ‘John Coltrane Stereo Blues’ en ‘The Days of Wine and Roses’. Schrijf het desnoods op de knoop in de zakdoek die u vervolgens in uw oren knoopt: 3 november, Het Depot, Het Droomsyndicaat.