Om het met Billy Bob Thornton te zeggen: ‘He must be doing something wrong.’ Johnson is de labrador onder de singer-songwriters: met hem vergeleken is Milow GG Allin. Met geen énkele song op ‘All the Light Above It Too’ – een grotendeels akoestische aangelegenheid met sfeervol roffelende drums en piano als zoetstof – slaagt Johnson erin om onze aandacht langer dan twintig seconden vast te houden.