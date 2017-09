De excentrieke broertjes Ron en Russell Mael maken wel hun groepsnaam waar, want bijna elke swingende song geeft vonken. Ze zijn ook grappig, getuige ‘So Tell Me, Mrs. Lincoln, Aside from That How Was the Play?’ (President Lincoln werd in het theater doodgeschoten), al is dat een gerecycleerd grapje. Niets op ‘Hippopotamus’ kan evenwel tippen aan ‘This Town Ain’t Big Enough for Both of Us’, hun grootste hit van een eeuw of zes geleden.