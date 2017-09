Who the fuck is Moses Sumney? Al een tijdje geldt hij in bepaalde kringen als the next best thing, waardoor heel wat gevestigde muzikanten zich de voorbije jaren mecenasgewijs over hem wilden ontfermen. Hij mocht meezingen op de Solange-track ‘Mad’. James Blake en Sufjan Stevens namen hem mee op tournee. Hij maakte even deel uit van de Atomic Bomb! Band, de taskforce die David Byrne bij elkaar ronselde om William Onyeabor te eren. En Dave Sitek van TV On The Radio schonk hem een viersporenrecorder, waarmee Sumney zijn eerste EP opnam. Hij bedankt al die vriendendiensten nu met een flinke middelvinger. ‘Ik wil niet dat ‘Aromanticism’ geassocieerd wordt met Solange, Stevens of Sitek. Dit is míjn kind. Het heeft slechts één vader.’