School is cool - Good News

Justine Bourgeus – solo furore makend als Tsar B – is er niet meer bij, maar had wel nog een hand in zo goed als alle songs op ‘Good News’. De plaat doet van voor tot achter heel erg aan Arcade Fire denken – een invloed die School Is Cool-meester en tekstdichter Johannes Genard nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Wie weleens naar de radio luistert, kent de drie extreem catchy singles: ‘Trophy Wall’, ‘Fight of the Century’ en ‘Run Run Run Run Run’, maar de beste song heet ‘Underrated/Underfed’. De beste saxsolo van het jaar zit dan weer in slotsong ‘All Is Fair in Love and War’. Voor wie te jong is om ‘Miami Vice’ gezien te hebben: zo klonken de eighties, kinderen.