Clementine neuzelt soms melodramatisch als Antony Hegarty, deelt ook diens theatraliteit en ongrijpbaarheid. Maar wat op plaat telt, is de muziek, en dan kan het mij eerlijk gezegd niet schelen of de maker ervan een voormalige dakloze is dan wel een miljardair, mijn beste vriend of mijn grootste vijand is. Intussen kan Clementine ook niet meer beweren dat hij een wereldvreemde kluizenaar is die toevallig in een opnamestudio is beland.

Met ‘I Tell a Fly’ wint hij alvast de wisselbeker voor Meest Bizarre Cd-titel. Maar met ‘Phantom of Aleppoville’ ook die van Meest Politiek Correcte Protestsong. Ook dat suikerspinkapsel is lichtjes verdacht: een man die meer tijd (trust me, ik heb het aan een kapster gevraagd) stopt in zijn kapsel dan wijlen Amy Winehouse wil opvallen. Een duet tussen die twee, dát had ik graag gehoord, ik wed dat ze fan van elkaar zouden zijn geweest.