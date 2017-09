Om één of andere reden doet hij dat dit keer vooral met Russische rappers Scriptonite en Smoky Mo en Lana Del Rey-soundalike Avalon Lurks, en één keer met z’n ouwe vlam Martina Topley-Bird, in het sfeervolle ‘When We Die’. Van mij mag Tricky verbroederen met wie hij wil en de halve globe afreizen, maar onderweg is hij ergens de geile grooves vergeten. Deze hele cd klinkt als de demo’s van iets wat potentieel heeft, maar waar een strenge producer en een betere arrangeur meer hadden uitgehaald. Begrippen als ‘underground’ en ‘anarchie’ mogen nooit een excuus zijn voor bloedarm geneuzel.

