Van ‘Here Is the Thing’ heeft The Fall lang geleden het prototype geschreven. Vanaf lied drie is elk nieuw lied goeie postpunk: de bas hangt laag, de trommels lijken gevuld met zand, de ene gitaar kringelt omhoog, de andere is van prikkeldraad. Daarboven zanger Joe Casey: heel soms klinkt hij als Mark E. Smith (van The Fall) of als Nick Cave (ten tijde van The Birthday Party), meestal herhaalt en declameert hij zijn refreinwoorden met een geheel eigen scheve smoel. Knap!