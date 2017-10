De Beren Gieren - Dug Out Skyscrapers

‘Dug Out Skyscrapers’ is complex, frivool en stuurs, of in één woord: mooi. Contrabassist Lieven Van Pée legt een grondlaag, Simon Segers (drums) en Ottervanger kliederen naar believen, tot vér buiten de lijntjes van de jazz. Ze trekken strepen naar klassiek, mengen Thelonious Monk met Schubert. In de afsluitende titeltrack bonst de percussie minutenlang, af en toe steekt een basvlaag op, de piano klinkt als een primitief werktuig, en toch blijft het elegant. Niets bij De Beren Gieren is ondoordacht, alles is lichtvaardig.