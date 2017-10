Témé Tan - Témé Tan

3.0 5 0

Veel van die invloeden zitten verstopt. Tan producet zijn songs terwijl hij ze schrijft – het is dus altijd Hem, Hemzelf en Hij – maar het werkt wel in ‘Amethys’ (een dansje voor zijn overleden moeder), in het om vreugde smekende ‘Ça va pas la tête?’, in ‘Champion’ (een hangmatlied stijl David Byrne) en in een zich zorgeloos de zaterdagnacht in pompend ‘Menteur’. De gitaar-, drumpad-, keyboards- en LoopStation-combinatie is écht goed in ‘Coup de Griffe’, en in onze favoriet ’Matiti’ is de betovering zelfs die van een Japanse tuin. De andere songs hebben twee van de uit te delen sterren opgegeten.