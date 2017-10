Sam Louwyck – u kent hem als choreograaf, danser en acteur in onder meer ‘Any Way the Wind Blows’, ‘Ex-Drummer’ en ‘Rundskop’ – was tot voor kort de zanger van het Gentse groepje Falling Man .

3.5 5 0

Vanwege een overvolle agenda werd Louwyck voor hun tweede plaat vervangen door Sander Van den Broecke. Ook die zou u kunnen kennen: als sportjournalist en ex-collega was hij de enige man die erin slaagde om de Rode Duivels te laten schitteren, zij het enkel op papier. Maar snel, want we zijn hier klein behuisd: ‘Ghost’ van Falling Man is een prima plaatje waarop de invloeden van Wire, The Fall, Sonic Youth, Blur (hoor hoe die laatste twee perfect hand in hand gaan in de intro van het fantastische ‘Robot Kaput’) en vooral Suicide (‘Mister Vega’ is een open ode aan bezieler Alan Vega) zodanig authentiek worden verwerkt dat je vermoedt dat Falling Man exact hetzelfde zou hebben geklonken mochten die groepen nooit hebben bestaan. Nog!

Voorbeluisteren