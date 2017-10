Hun vierde, ‘Nocturne’, heeft weer hetzelfde magische DNA dat je ook aantreft bij Sparklehorse, of het zachtste van Buffalo Tom. Nieuw is de toevoeging van flink wat synths en elektronica, maar zoals altijd benaderen de Girls hun speelgoed behoedzaam. Hoor toch hoe fraai opener ‘This Light’ direct een weg naar je hart vindt. ‘Indifference’, of afsluiter ‘Up on the Hill’: dít is hoe gevoelige, kunstzinnige pop kan klinken in het ultieme geval. ‘Nocturne’ is beter dan de laatste Elbow, beter dan de comebackplaat van Grandaddy. De Girls en het snorretje van Wielemans verdienen een status die gelijk is aan die groepen.