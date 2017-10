Melanie De Biasio - Lilies

We hebben geen idee of ze ondertussen zelf al iemand gevonden heeft die niet kickt op uiterlijkheden, blitz-carrières of bananendozen vol cocaïne, wel weten we dat haar derde langspeler gevarieerder en lichter van toon is dan voorganger ‘No Deal’. En dat ‘Lilies’ een 24-karaats plaat is. De titelsong is mooie doorzakkersjazz, ‘All My Worlds’ klinkt als massieve Portishead-blues en het beklemmende ‘And My Hart Goes On’ zou prima passen op de soundtrack van een film noir. Maar studioversies zijn voor De Biasio nooit definitief, en dus kijken wij uit naar haar nieuwe concerten.