Van Morrison - Roll with the punches

Wat wij betreuren is dat Van het zich op z’n oude dag makkelijk maakt: dit soort sterk naar simpele rhythm ’n blues neigende platen vol covers als ‘Stormy Monday’ en ‘Lonely Avenue’ kan hij, met zijn talent en die onverwoestbare unieke stem, slapend maken. En daarom zijn z’n laatste worpen een tikje dertien in een dozijn – nooit minder dan goed, maar zelden meer dan degelijk. Op, pakweg, ‘No guru, no method, no teacher’ vond Van z’n eigen genre uit. Maar met het ouder worden plooit hij blijkbaar terug op de simpele basics uit z’n muzikale jeugd. En ook de weelderige arrangementen en de inventieve productie van ‘No guru’ zijn hier ver te zoeken. Bovendien vindt hij het nodig om voor de zoveelste keer te zagen over zijn roem (‘Fame took away my humanity…’) Dakloze vluchtelingen hebben daar geen last van, Van.