King Krule - The OOZ

Even tellen: als Archy Marshall, beter bekend als King Krule, vandaag 23 jaar oud is, was hij amper 15 toen in juli 2010 zijn signature song ‘Out Getting Ribs’ verscheen – hij is van augustus. In de video stond hij met zijn rosse kuif in een lege exporuimte, vlakbij een hond. Een oma speelde voor suppoost. Er zat een knoert van een vetvlek op zijn witte trui. In de muziek leken flarden Chet Baker, Ronny Jordan, Gang Starr en The Streets te ontbinden. Zoals hij klonk, klonk niemand.