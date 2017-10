Douglas Firs - Hinges of Luck

Exemplarisch is ‘The Both of Us’: begint ingetogen, business as usual, tot Van Hellemont een hoop theater op de luisteraar loslaat – synths, beats, noise, grote gebaren. Werkt wonderwel, maar ook als hij het simpeler houdt, is het doorgaans in de roos. ‘Hannah’ en ‘Judy’ (het zal weer eens niet over meisjes gaan) zijn fraaie americana light, die aan het vroege werk van The War On Drugs of de meest recente van Admiral Freebee doen denken. Hebben wij anno 2017 grotere complimenten paraat? Wij denken van niet.