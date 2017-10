David Gilmour - Live at Pompeii

Een cd en twee blu-rays van zijn historische concerten in de arena van Pompeii vorig jaar, waar de gladiatoren van toen zich nooit hadden kunnen inbeelden dat op de plaats waar zij voor hun leven vochten, ooit iets als David Gilmour zou neerstrijken. Plus twee concertfilms over zijn tournees in Zuid-Amerika en het Oostblok. Plus twee documentaires. Plus een historische documentaire en postkaarten en de affiche van het concert in Pompeii. Dit leest als een advertentie, maar alleen een ondankbare, muggenziftende cynicus kan iets aanmerken op deze ‘Live at Pompeii’. Gilmour heeft Roger Waters al een exemplaar opgestuurd met een lief briefje erbij.