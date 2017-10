Chelsea Wolfe - Hiss Spun

‘Spun’ beukt binnen met een sludge-hamer. ‘16 Psyche’ en ‘Static Hum’ beginnen net niet te zombiën op z’n Cranberries. Je wordt op ‘Hiss Spun’ niet de héle tijd gedoopt in dezelfde gothickerk: er is ambient en folky introspectie, er wordt geshoegazed en geTwinPeakst én serieus geaardbeefd. De laagjesproductie mag er overal zijn. Drummer Jess Gowrie is ook in de wildste wateren een betrouwbaar anker. En als het om grunten met rustige vastheid gaat, kent Aaron Turner – van Isis en Sumac, en hier tweede stem in ‘Vex’ – zijn gelijke niet.