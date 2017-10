Liam Gallagher - As You Were

De songs, de arrangementen, de zanglijnen, de productie... Over alles op ‘As you were’ hangt de schaduw van The Beatles en The Stones. In ‘You Better Run’ presteert hij het zelfs om in één adem ‘Gimme Shelter’ en ‘Helter Skelter’ te citeren. De songs zijn behoorlijk tot goed maar nergens groots. En de teksten zijn, euh, volwassen – wie had dat verwacht? Liam is zelfs in staat tot een soort mea culpa in ‘For What It’s Worth’, al verheft zijn ego minidramaatjes tot epische proporties (‘I was crucified for being alive’ – nou, nou). Maar wie heeft na een dozijn goeie Oasis-songs nog meer van hetzelfde nodig? Liams tweets entertainen meer dan zijn muziek, maar niettemin is ‘As You Were’ een stuk beter dan gevreesd – het mirakel van Manchester.