VRWRK - On the Outside

Er zijn ook veel co-producers aan het werk. Misschien hebben zij het mespuntje dub toegevoegd aan het middenstuk van ‘New Flow’, de trombone als een olifant doen klinken in ‘Different Crowd’, of geluidjes ingelast die dubsteppionier Burial in zijn kostbare nachttijd in Londen is gaan sprokkelen, en die hier de onbezorgdheid van een Seal-achtig hitje worden in geslingerd. Refreinen kloppen beleefd aan, maar komen resoluut binnen. Jan Lemmens aka Glints is de geknipte gastrapper. ‘Hearts Beating in Sync’ is al door NME gerecenseerd: ‘A perfect closing song of a sweltering summer party.’ Ook als VRWRK begint te raven, of aan het eind met een piano-outro dan wel stokoude synths uitpakt, blijft het puntgave pop.

Voorbeluisteren