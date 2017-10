Beck - Colors

Het minste wat je over Beck Hansen kunt zeggen is dat zijn carrière, cv en discografie tot nog toe heel gevarieerd waren. Ons heeft hij nog nooit verveeld. En toch geldt voor hem dezelfde vraag als voor heel wat van z’n tijdgenoten: is zijn verhaal niet al verteld? Hebben we echt nog een 13de cd van Beck nodig?

De nieuwe songs zijn overwegend dansbaar en Beck heeft ze sluw zo gearrangeerd dat ze zowel old-skool liefhebbers van echte songs als meer beatsgeoriënteerd jong volk kunnen bevallen. Niet verwonderlijk, in acht genomen dat hij, in de meer dan twee jaar dat hij aan ‘Colors’ werkte, ook een uitputtende wereldtournee heeft afgewerkt. Met de sfeervolle, pastorale folk van ‘Sea Change’ en ‘Morning Phase’ heeft ‘Colors’ niets gemeen en met de psychedelia light van ‘Mutations’ evenmin. ’t Is meer een plaat voor de liefhebbers van Becks grillige mix van pop, funk, hiphop, dance en eightiesgrooves, een plaat die eerder gemaakt lijkt voor het podium dan de woonkamer.