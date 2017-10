Van een afstand lijkt ‘Mass VI’ – na het vijf jaar oude ‘V’ – muzikaal geen ommezwaai: het drielandenpunt blijft Godspeed-Tool-Swans. Maar wie dichterbij schuift, hoort helderder licht naast het plots invallend donker. De productie is onberispelijk, de kloof tussen plaat en live wordt onvermijdelijk groter. Colin H. van Eeckhout schreeuwt ook minder en zingt meer, en hij doet dat in drie talen. Als de groep zacht speelt, zoals in het middenstuk van ‘Plus près de toi’, hoor je hoe ze via hun akoestische optredens aan dynamiek hebben gewonnen. Plus: de songs behoren tot hun allerbeste werk – ze zijn alle vier gewaagd aan pakweg ‘Razoreater’. Fragment uit een schuchter voorgedragen gedicht: ‘En met het hoofd geheven beëindig ik mijn dans. Alleen. Moeder. Ziel. Alleen.’ Daarna ontploft alles.