En alles wat al lekker zat op ‘We Fucked a Flame into Being’ lekker laten zitten op de titelloze tweede: donkere plingplong, percussie als aarzelend schaapje aai, overspelige blazers, en de stemmen – die van Maarten Devoldere, en die van steeds-minder-op-de-achtergrondzangeres Sylvie Kreutsch. In ‘Everybody’ klinken ze als She & Him. She & him zijn ze ook in het iets echtere leven: in de nachtclub van de liefde zijn Devoldere en Kreutsch al vier jaar een cocktail op de kaart.

Toch bekent hij graag dat zijn instrumentarium geen exclusief bezit is: zijn panfluit wordt niet alléén door Kreutsch beroerd. Prima. Vrijheid, blijheid, spijt is wat de koe schijt. In ‘Control’ fantaseert Devoldere luidop over onderwerping – ik vermoed dat er al eens een naaldhak in het borstbeen van deze jongen mag prikken. Ook prima. In Harvey Weinstein-tijden hoort aangestipt dat niet élke vent z’n lul als een staafmixer ziet die snelsnel door de bouillon moet. Het bewijs dat Devoldere een romantisch hertenkalf is, is niet ‘Kreutsch’: heette zijn lief zoals ieder normaal mens ‘Janssens’, de song had vast een andere titel gekregen. Neen, het zijn ‘No Such High’ en – als de rechter daarna nog niet overtuigd is – ‘Fall in Love With Me’: een mond op een huid, en alle ironie naar het containerpark. Liefde, toch?