In ‘Pills’ rammelt ze een to-dolijstje uit een recent verleden af: ‘Pills to walk, pills to think, pills to fuck, pills to eat’. De titeltrack opent met een quote/titel van Charles Mingus – ‘Black saint, sinner lady’ – en huisvest het mission statement van de plaat: ‘I can’t turn off what turns me on’. In het muzikale decor waarin de zaken zich afspelen, is St. Vincent intussen heer en meester: flarden Prince (‘Savior’), technobeats (‘Los Ageless’), pianogefluister (‘Happy Birthday, Johnny’). We kenden het al van eerdere platen, maar voor het eerst gebruikt St. Vincent al haar pijlen om een universum te creëren waarin iedereen welkom maar enkel zij thuis is. Op de hoes staat ze met haar kont omhoog.