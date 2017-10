Courtney Barnett & Kurt Vile - Lotta Sea Lice

Courtney Barnett lijkt zo van een hippieposter uit de jaren 60 geplukt – Françoise Hardy vóór ze in de klauwen van Jacques Dutronc viel, zoiets. Zij heeft een verleden in de Australische indie-scene. Indie is dikwijls een afkorting voor ‘Indien de groep goed genoeg geweest zou zijn, stond ze al verder en had ze het geld om nieuwe versterkers te kopen.’ Maar Barnett heeft wél talent, én een stem én een carrière. Haar eerste plaat heette ‘Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit’: een vrouw met humor.

Samen maken Vile en Barnett slabakpop: heerlijk wankelend, eenvoudig klinkend meezinggerief, met krinkelende gitaren en een wonderlijke samenzang. The Lemonheads, maar dan met zanglijnen die gevaarlijk dicht tegen de afgrond der valse noten aanschurken: aandoenlijk en zeer verslavend.