Geen George Michael te zien in de clip van ‘Freedom 90’, alleen vijf topmodellen, genaamd Linda, Naomi, Christy, Cindy en Tatiana. Na die door David Fincher (‘Se7en’) geregisseerde video mogen de vijf zich supermodellen noemen en is George Michael niet langer een tieneridool, maar een enigma. ‘There’s something deep inside of me / There’s someone I forgot to be’ verzucht hij in dé single van ‘Listen Without Prejudice Vol. 1’, een oerkreet van een gospelfunkpopheerlijkheid.

Een jaar later, in het najaar van 1991, was het liedje al uit: toen kwam Nirvana met ‘Nevermind’, en sloeg de alternatieve rock de popmuziek voor een hele tijd van het MTV-scherm. George Michael zou de daaropvolgende jaren worstelen met z’n platenfirma en allerhande verslavingen. Hij wierp ons af en toe nog een vondst van z’n genialiteit toe, maar zo compact en compleet als op ‘Listen Without...’ werd het nooit meer. Anno 2017, geremasterd en voorzien van bonus-cd’s (o.a. de MTV Unplugged-sessie van ’96) en triest op tijd als kerstcadeau, een jaar na zijn dood, bewijst de plaat nog steeds hoe luxueus popmuziek kan zijn: zo warm en soepel als de kasjmieren sweater die de verder poedelnaakte Linda Evangelista droeg in die beroemde clip.