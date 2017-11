Denk Efterklang, in een gevoelig ruimer zittende jas. Wie het daarbij in Kopenhagen hoort donderen: Talk Talk met elektronica, en met een zanger die Mark Hollis wil zijn, maar slechts sporadisch in de buurt van diens duizelingwekkende hoogtes komt. Maar hey, zelfs Mark Hollis is tegenwoordig nog maar zeer zelden Mark Hollis. Verrassingen: ‘2-Hearted’, met dank aan tonnen Auto-Tune een single op maat van 2017, en ‘People Like You’ (The Sound zonder gitaren), een single voor, welja, 1982.