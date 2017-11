‘Wild and Reckless’: het had de naam kunnen zijn van een hard-rockplaat uit de jaren 80, maar het was – in den beginne toch, en hou u nu maar even vast – een musical, bedacht en gebracht door een experimentele folkrockgroep uit Portland, Oregon. Liefst 28 keer stond Blitzen Trapper er begin dit jaar mee op de planken in hun thuishaven. Hebben wij gemist. Maar nu dus ‘Wild and Reckless’, de plaat. Waarop het experiment nog slechts sporadisch en veelal overbodig plaats krijgt in intermezzo’s (‘Forever Pt. 1’) of intro’s (‘No Man’s Land’), en de groep gaat voor southern countryrock die in de beste gevallen een halve seconde doet denken aan Tom Petty, Springsteen, en – verdiepinkje lager – The Scabs, maar helaas veel vaker aan Stereophonics en Kid Rock in countrymodus. Blitzen Trapper heette vroeger Garmonbozia. Qua kutgroepsnamen kunnen ze er ook wat van.