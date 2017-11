‘This Night’ (2002) was magnifieke artrock, ‘Trouble in Dreams’ (2008) orkestrale pop, ‘Kaputt’ (2011) een Frankenstein-monster van oude lappen Roxy Music. En op ‘ken’ tapt hij uit een vaatje goth ultra light. ‘Tinseltown Swimming in Blood’ is weergaloos en houdt onze herfstmelancholie een lachspiegel voor. ‘Saw You at the Hospital’ mag zonder verpinken naast ‘The Wild Ones’ van Suede staan qua gesaboteerde pop en luchtige tristesse. ‘Rome’ is een in wazige synths zwemmende wals die zich als popsong heeft vermomd. ‘Sky’s Grey’ is perfect als afsluiter van een bruiloft ‘where the groom’s in the gutter, and the bride just pissed herself’. Helemaal iets voor u!