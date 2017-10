James Holden - The Animal Spirits

Volgen vanaf 2000: trancey remixes met een serieuze hoek af van Madonna, Mogwai en Nathan Fake, een alsnog afgemaakte wiskundestudie en het straffe debuut ‘The Idiots Are Winning’ (2006). Over het minder in één richting voortstuwende ‘The Inheritors’ (2013) is (hs) in deze kolommen zéér lovend: ‘Veel verder kun je niet verwijderd raken van het gros van de hedendaagse elektronische muziek. Maar Holden dwaalt niet. Hij leidt.’ Met de intussen gestorven Gnawa-muzikant Mahmoud Guinia maakt Holden techno zonder beats: hij kladt vette strepen modulaire zelfbouw-synth tussen de natuurlijk aandoende highs.

Het nieuwe ‘The Animal Spirits’ begint met circulaire ademhaling en de continue toon van een toverspreuk. In ‘Spinning Dance’ dronet van alles in het rond, de psychedelica zit schots en scheef, er is verkeyboard gemompel te horen tussen hoge fluit en drum.