Bob Dylan - Trouble No More – The Bootleg Series Vol. 13

Voor de onwetenden onder u eerst dit: nadat Dylan tijdens de jaren 60 als een onverklaarbaar natuurfenomeen de muziekwereld was binnengewaaid, heeft hij tijdens de jaren 70 zijn supersterrenstatus verstevigd met een reeks vinylplaten die zowel naar vorm als inhoud fenomenaal waren. Daarvan moet u vooral ‘New Morning’, ‘Planet Waves’, ‘Blood on the Tracks’, ‘Desire’ en ‘Street-Legal’ kennen voor het examen.

Daarna ging Bob aan het einde van de seventies kortstondig maar helemaal op in de Heer. Op religieus vlak zweefde hij tot dan tussen totale goddeloosheid en enige genetische verwantschap met het jodendom. Zijn bekering had te maken, schijnt het, met een mysterieus kruisbeeldje dat een fan tijdens een concert op het podium had gekeild. Tegen zijn gewoonte in raapte Dylan het kleinood op en hij stak het in zijn broekzak. Het kwam daarna in zijn loge terecht, in zijn tourbus en uiteindelijk verscheen het weer op het podium. Een kantelpunt in zijn leven! Al had het volgens insiders ook gewoon te maken met Bobs aanhouderij met zijn zwarte backingzangeres Carolyn Dennis, die zo born-again was als de neten en de bard tijdens de onvermijdelijke pillow talk achteraf wellicht mee op het rechte pad hielp.