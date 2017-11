Fever Ray - Plunge

Tussen 1999 en 2014 wonnen broer en zus Dreijer popprijzen met het weergaloze ‘Silent Shout, eerden ze Charles Darwin met een opera en verleidden ze Pukkelpop tot een ‘Free Pussy Riot’-aerobicssessie.

Tussendoor maakte Dreijer een soloplaat als Fever Ray, die acht jaar later nog geen spat aan creepiness heeft ingeboet. Verrassingsrelease ‘Plunge’ is ook zo’n nachtplaat, maar dan manischer, directer, scherper. Als Dreijer op ‘Fever Ray’ high van het slaaptekort lag te tobben in een zoutwaterrelaxcabine, dan duikt ze hier met het hoofd vooruit in een neonverlichte poel van goesting. Alle zintuigen staan op scherp. Seks voert de boventoon. Seks als politiek wapen (‘This Country’), conflict (‘Wanna Sip’), zoete verleiding (‘To the Moon and Back’) en gulzige nieuwsgierigheid (‘IDK About You’).