4.5 5 0

Op ‘Magic Marker Love’, waarop ze voltijds worden bijgestaan door het Sun Sun Sun Orchestra van Tim Vandenbergh (vier strijkers en Vandenbergh zelf aan de contrabas), is country enkel nog een handig bordje waarachter je Eriksson en Delcroix in de platenzaak zou kunnen terugvinden. Zo is ‘Three Sisters’ een soort gloedvolle versie van Laurie Anderson, en nu mag mevrouw Anderson behalve de weduwe van Lou Reed vele dingen zijn, country was ze nooit. Van een bijna tastbare schoonheid is het zes minuten durende ‘Elegie’, waarin woordeloos naar de hemel wordt gezongen, en je de zandkorrels van de shakers haast door je bloedbaan voelt glijden. Topper, groeiplaat, metgezel voor de winter. Vaarwel ‘Broken Circle Breakdown’, hallo horizon.