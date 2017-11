Daarop powerballads met eindeloos getoonladder – al maakte de duetversie van ‘Stay with Me’ met Mary J. Blige even later weer veel goed. Onze innige haat-liefdeverhouding houdt stand bij ‘The Thrill of It All’, de plaat waarop Sam Smith een Adele pleegt: nummers geïnspireerd door een relatiebreuk en het geluid van de vorige succesplaat, maar dan bigger and bolder.

Amy Winehouse is niet veraf in mooie soulsongs als ‘One Last Song’ en ‘Baby, You Make Me Crazy’, maar iets als het duet ‘No Peace’ met de jonge zangeres Yebba doet denken aan het klefste van de eighties. Het is met de muziek op ‘The Thrill of It All’ zoals met de hoes, waarop een afgetrainde Sam Smith staat: ik heb mijn soul graag druipend van het vet, glutenvrij gaat-ie niet binnen.