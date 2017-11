3.5 5 0

Op hun vierde plaat gaan ze twaalf liedjes lang loos met lofi americana, garagerock en psychedelica. ‘Favorite Gun’ doet denken aan Neil Young die ‘Too Much Fun’ van Green On Red covert, ‘Shakira 4 Belgium’ zou van Black Lips kunnen zijn, en het bevreemdende ‘Silly Girl’ rockt zoals MGMT op ‘Congratulations’. Geknakte zangstemmen lijken soms uit de keel van onze favoriete outsider-muzikant Jad Fair te komen. ‘Happily Ever Jaded’ klinkt zeker niet vernieuwend, maar zo te horen amuseren The Tubs zich wel. En dat is het belangrijkste, toch?