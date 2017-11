Uit die sloot viste Mayway de helderst glanzende parels: van airplay verstoken singles, nooit uitgebrachte B-sides, zeldzame songs van vroegtijdig geaborteerde projecten – kortom: de beste songs die u nooit hebt gehoord. Op ‘Belgian Nuggets 90s-00s’ staan twintig van die beautiful misfits – de vroegste uit 1992, de recentste uit 2011. Van het rafelige maar onweerstaanbare ‘My Wife Jan’ van dEUS over het warme ‘Don’t Ask’ van Thou (vijftien jaar geleden ‘het best bewaarde popgeheim van België’ genoemd, en helaas is dat zo gebleven) tot ‘Lemmet’ van Kolk (qua sfeer een Nederlandstalige pendant van het vroege Hoover) – hier zitten songs tussen waardoor je je afvraagt: waar zaten ze destijds met hun oren?

Het boeiendst is ‘Belgian Nuggets’ – een knipoog naar ‘Nuggets’, een roemruchte reeks psychedelica-bloemlezingen – wanneer het ‘Wat als...?’-verhalen blootlegt. Zeventien jaar geleden had de band Pop Machine een naar verluidt geweldige, door Alex Callier geproducete plaat klaar, maar de marketingafdeling van hun platenfirma wist niet hoe ze die moesten verkopen. Gevolg: niemand kent Pop Machine, terwijl ‘Sage’ toch echt veelbelovend klinkt. Of SeXmachines, het kierewiete trio Danny Mommens, Jan Wygers en Luc Waegeman. De cultsingle ‘On Stage’ kennen we nog, maar het in deze compilatie opgenomen ‘Teasin’’ – een trashnummer met de kracht en de fijngevoeligheid van een voedselvergiftiging – mag er ook wezen.