Christian Scott - ‘Ruler Rebel’, ‘Diaspora’, ‘The Emancipation Procrastination’

Hij heeft met de grootsten uit de hiphop en de funk gewerkt. Voor honderd jaar jazz had hij al twee platen van zijn ‘Centennial Trilogy’ afgewerkt, en nu is ook ‘The Emancipation Procrastination’ klaar. Plaat één, ’Ruler Rebel’, begint met een spookmuziekje stijl John Carpenter, een trompet van glas valt in, de drums zijn ultramoderne hiphopdrums. Er is ambient-gruis bij, en triphop.

‘Diaspora’ is meer pop, meer piano, meer The Cinematic Orchestra en meer ideale achtergrondmuziek voor bij een dinner date. De elegante dwarsfluit van Elena Pinderhughes vloeit samen met Scotts schelste ademstoten.