Aretha Franklin - A Brand New Me

’t Is een beetje zoals de Antwerpse Night of the Proms: soms is de combinatie artiest plus groot orkest en koor een perfecte symbiose, maar soms is het resultaat een draak die alleen de formule levend moet houden. En haar versies van ‘Border Song’ (Elton John) en ‘Let It Be’ (Paul McCartney) zijn pompeus, wat bewijst dat je ook té goed kunt zingen, zoals operadiva’s die zich aan pop vergrijpen, vaak songs aan flarden zingen.

Het zijn de meest ritmische tracks waar het orkest voorspelbaar genoeg op het verkeerde feest is beland: ‘Think’ en ‘Respect’ waren perfect zoals ze waren. Maar Miss Franklin heeft de status en het budget om dit egoproject perfect te laten klinken. En dat ze nog kan zingen, bewees haar korte maar verpletterende optreden voor Barack Obama, met de (toen nog) president in tranen.