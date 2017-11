Eén die qua kracht, souplesse en vermogen om het haar op onze kuiten overeind te krijgen ergens tussen Adele en Hannah Reid van London Grammar valt. Haar teksten gaan over afwijzing of over God. ‘Hurt Less’, ‘Claws in Your Back’ en ‘Shadowboxing’ zijn parabels over meer pijn dan zo’n getalenteerde, jonge vrouw ooit verdiend kan hebben. Op haar 16de stopte Baker met drinken, een jaar later kwam ze uit de kast, nu is ze 22: ze is goed op weg om tegen haar 25ste een wereldplaat klaar te hebben.