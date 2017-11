Morrissey - Low in High School

Amper een maand na de heruitgave van ‘The Queen Is Dead’ (met een vracht aan succulente bonustracks) gooit Morrissey bijna achteloos ‘Low in High School’ op de markt – een typische woordspeling. Als Morrissey niet de Oscar Wilde van zijn tijd is, wie dan wel?

De Morrissey van cuvée 2017 is een kwaaie Morrissey, en ook deze keer kapt hij over koningen, potentaten, presidenten, dictators, soldaten (‘eerbelust kanonnenvoer’) en niet-vegetariërs tonnen pek en veren uit, vermengd met in zwavelzuur gedrenkte fluimen en venijn. Hij is ook zowat de enige die durft in te gaan tegen de monarchie: de hoesfoto toont het zoontje van zijn Mexicaanse bassist dat voor de poort van Buckingham Palace demonstreert met een bord met daarop ‘Schaf de monarchie af’. Andere popsterren slijmen liever bij de Queen, hopend op een adellijke titel.