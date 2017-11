Björk - Utopia

De geboorte van een nieuwe verliefdheid wordt gevierd met onbeschroomd spirituele, langoureuze en uit duizenden herkenbare melodiegolven. Alleen de weelderige strijkers zijn er niet meer bij.

Lang geleden zong Björk: ‘While I crawl into the unknown / Cover me’. Als ze te ver in het onbekende dook en een sein gaf, moest er aan wal iemand klaarstaan: Nellee Hooper, Mark Bell, Sjón… De nieuwe beschermengel heet Arca. Hij is met haar héél veel vogels gaan opnemen, heeft mee staan oefenen met een twaalfkoppig fluitensemble, synths begonnen in zijn handen windgeluiden voort te brengen, uit bamboestengels kwamen plots synthklanken. Soms verstrengelen Björk en Arca echt in hun gezamenlijke toverstudio.